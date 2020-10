Estão em MS os bombeiros do DF que vão auxiliar no combate a incêndios no Pantanal

A equipe seguiu para Corumbá, distante 355km da Capital. - ( Foto: Captura reprodução/ Jornal Hoje)

Chegaram na manhã de ontem(10) o grupo de 50 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que vai auxiliar a força-tarefa que combate os incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A equipe seguiu para Corumbá, distante 355km da Capital. Além dos profissionais, a corporação enviou oito veículos e "diversos equipamentos para uso na operação". Os militares que vão participar da contenção das chamas são especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais.

Os bombeiros já atuaram em outras missões no Brasil, inclusive no próprio Pantanal. De acordo com a corporação, o efetivo enviado não vai afetar a proteção da capital federal, que também sofre com incêndios.

Incêndios

( Foto: Captura/ reprodução Jornal Hoje)

Até o dia 3 de outubro, 2.160.000 hectares já haviam sido destruídos no Pantanal mato-grossense. Se somado com a área devastada em MS, esse número chega a 3,9 milhões de hectares.

As queimadas na região duram mais de dois meses. De acordo com o Ibama Prevfogo, a área destruída representa 26% do bioma.