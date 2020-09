Estados Unidos ultrapassam 200 mil mortes por covid-19

Memorial em homenagem às vítimas da pandemia em igreja em Ohio - ( Foto: Estadão/Da'Shaunaue Marisa/The New York Times )

Os Estados Unidos superaram nesta terça-feira, 22, a marca de 200 mil mortes em decorrência da covid-19. O fato ocorre seis semanas antes da eleição presidencial em que Donald Trump tenta a reeleição contra o democrata Joe Biden.

Trump, que tem sido muito criticado por boa parte dos americanos pela forma como geriu a crise sanitária, usou nesta terça-feira a tribuna das Nações Unidas para criticar o que chamou de "vírus chinês" e culpar a China pela pandemia.

Até o momento, 8,6 milhões de americanos já foram infectados pelo novo coronavírus. O país é o mais atingido em número de mortes, seguido por Brasil e Índia - com 137 mil - e Índia, com 88 mil.

Os dados são do levantamento em tempo real produzido pela Universidade Johns Hopkins.

No total, mais de 31,4 milhões de pessoa foram infectadas pelo coronavírus e 966 mil morreram. O presidente americano insiste que sua gestão da pandemia foi positiva. Mas os críticos asseguram que as estatísticas expõem o fracasso de seu governo para lidar com o maior desafio que enfrentou em seu mandato iniciado em 2016.

Europa vive ameaça segunda onda

A marca de 200 mil mortes ocorre nos Estados Unidos no momento em que a Europa vive a ameaça de uma segunda onda do coronavírus. Os casos no continente ultrapassam números registrados no início do ano, e autoridades impõem restrições localizadas para evitar lockdowns.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Europa se vê diante de um cenário "alarmante". Os motivos para a aceleração atual são diversos, mas vinculam-se à retomada das atividades após o fim dos lockdowns, entre maio e junho. Como o vírus nunca deixou de circular, bastou um relaxamento para que as taxas de infecção voltassem a crescer.

A Espanha, mais afetada pela pela ressurgência do coronavírus, adotou medidas restritivas e pediu ajuda do Exército para combater o coronavírus. Desde segunda-feira, 21, em Madri, um dos pólos de transmissão, cerca de 855 mil pessoas só podem sair de casa para trabalhar ou ir à escola, e reuniões estão limitadas a grupos de seis pessoas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)