Estado investe em moradias e infraestrutura na região do Lagoa

Investimentos do Governo do Estado nos bairros de Campo Grande que formam a região da Lagoa contribuem para o desenvolvimento da cidade que completou 121 anos na última quarta-feira (26). Ações do tapa-buracos em ruas e avenidas, construção de moradias e reformas em escolas estaduais melhoram a qualidade de vida de 103.128 habitantes - quantidade de pessoas que vivem na região, a segunda mais populosa da Capital, conforme dados de 2015 publicados pela prefeitura.

Quem passa pelos bairros Bandeirantes, Batistão, Caiçara, Caiobá, Coophavila II, Leblon, São Conrado, Tarumã, Taveirópolis, Tijuca e União vê de perto melhorias que fazem a diferença na vida da população. No Tarumã, por exemplo, estão em construção 368 apartamentos do Residencial Portal Laranjeiras. As moradias, que devem serão entregues neste ano, serão entregues para pessoas com renda familiar de até R$ 1,8 mil.

Escolher onde investir dinheiro público é um dos principais desafios de qualquer governo, seja ele federal, estadual ou municipal. E na gestão do governador Reinaldo Azambuja, essa decisão é tomada de acordo com as necessidades da população. “Os investimentos têm que chegar nas cidades, nas áreas urbanas e rurais, para transformar realidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, avalia o governador.

A máxima adotada pelo gestor na hora de decidir pela aprovação de projetos contemplou a revitalização dos quatro quilômetros da Avenida Bandeirantes, feita em parceria com a prefeitura. No local, as obras melhoraram o tráfego de veículos e deram mais segurança aos usuários. Operações de tapa-buracos em todos os bairros da Lagoa também integram as ações de infraestrutura executadas pelo Estado na região da Lagoa.

Residencial Portal Laranjeiras no Jardim Tarumã (Foto: Edemir Rodrigues)

Escolas estaduais reformadas pelo Governo melhoram contribuem com o aprendizado de alunos e criam ambiente favorável ao trabalho dos professores. A Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, no Jardim Tarumã, passou por uma revitalização completa. Já a Escola Estadual Professora Delmira Ramos dos Santos, no Coophavila II, passou por adequação de acessibilidade e reforma na cozinha e nos sistema de drenagem.