Estado faz repasses a clubes para a disputa do Estadual de Futebol 2021

Nesta sexta-feira, dia 26, o governo do estado oficializou o repasse financeiros aos clubes que participam do campeonato estadual de futebol Série A deste ano de 2021. No total serão destinados R$ 820 mil em recursos proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS). O Secretário de Governo Sérgio Murilo ressaltou que a verba é fundamental para estruturação dos clubes.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, a administração estadual contribui para o resgate do futebol.

Este ano o Estadual, que tem início no domingo (28) e, conforme a Federação Estadual de Futebol (FFMS), está previsto para terminar no dia 23 de maio, será disputado em novo formato. Os 10 times foram separados em dois grupos iguais. Na primeira fase, classificatória, as agremiações vão se enfrentar em turno e returno. As três melhores equipes de cada grupo garantem vaga ao hexagonal final. Já os últimos colocados das chaves A e B serão rebaixados.

Participarão neste ano Dourados Atlético Clube, Três Lagoas Sport Club, Clube de Esportes União/ABC e Novo Futebol Clube, recém-promovidos da Série B; além de Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Esporte Clube Águia Negra.

Katiuscia Fernandes - Subcom