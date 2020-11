Estado deposita R$ 479 milhões em salários nesta sexta-feira (27)

O Governo do Estado deposita nesta sexta-feira (27) os salários de novembro dos cerca de 79 mil servidores ativos e inativos de Mato Grosso do Sul. Os recursos poderão ser sacados em toda a rede bancária no sábado (28).

O depósito desta sexta é a primeira folha dos três que o Governo do Estado vai pagar no período de 37 dias, injetando mais de R$ 1,5 bi na economia local.

“Apesar de termos tido um ano atípico, marcado pelas incertezas e impacto econômico da pandemia, somos um dos únicos estados brasileiros a encerrar 2020 com a folha de pagamento dos servidores em dia, inclusive, com antecipação do salário. Isso só foi possível graças ao crescimento econômico do estado e às medidas adotadas desde o início da gestão para manter nosso equilíbrio fiscal”, explicou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha do mês soma R$ 514,3 milhões.

Já o depósito do 13° salário será feito na próxima semana, em 1° de dezembro. A folha extra soma R$ 473,7 milhões.

A antecipação dos pagamentos movimenta a economia e dá mais confiança ao mercado em um ano marcado pelas incertezas impostas pela pandemia de coronavírus.

Para a secretária estadual de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, “injetados na economia sul-mato-grossense, os salários irão impulsionar os setores do comércio e de prestação de serviços".

Ela ainda avalia que a decisão reafirma a política de valorização do servidor priorizada nesta gestão.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Chico Ribeiro