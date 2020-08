Estado aparelha polícias e coloca criminalidade em xeque

Novas viaturas foram estregues - (Foto: Chico Ribeiro)

O aparelhamento das polícias em Mato Grosso do Sul tem colocado em xeque o crime organizado e suas ramificações, como os tráficos de drogas e de armas. Investimentos maciços do Governo do Estado em viaturas, armamentos e inteligência contribui para o aumento de apreensões e torna MS um dos estados mais seguros do Brasil.

No radar de investimentos de 2020, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) tem mais de R$ 50 milhões direcionados para aquisição de 500 novas viaturas. Parte delas foi entregue nesta terça-feira (4) pelo governador Reinaldo Azambuja. “São 78 viaturas para Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que vão atender 20 cidades”, destacou o gestor.

Governador durante entrega de viaturas hoje. Foto: Chico Ribeiro

Os automóveis são comprados com recursos próprios do Governo do Estado e contrapartida de emendas parlamentares. A União e os fundos de Segurança Pública também destinam dinheiro para a aquisição de caminhonetes, motos e outros automóveis. “Juntando todos os esforços conseguimos trazer mais estruturas para o Estado”, completou.

Mato Grosso do Sul já sente o efeito dos investimentos. No primeiro semestre deste ano, as forças de segurança do Estado apreenderam 316,81 toneladas de drogas. O volume total registrado nos seis primeiros meses de 2020 é 77,63% maior se comparado com as apreensões feitas durante todo o ano de 2019.

A média mensal de apreensões de janeiro a junho foi de 52,80 toneladas. A quantidade é considerada pelas autoridades como o melhor resultado dos últimos cinco anos: em 2019 foram apreendidas 30,79 toneladas/mês; em 2018 um total de 28,25 toneladas/mês; em 2017 31,74 toneladas mensais; e em 2016 24,64 toneladas por mês.

Para o governador, o recorde é fruto do trabalho integrado e aperfeiçoamento da inteligência das polícias. “Mato Grosso do Sul é considerado um dos estados mais seguros do País mesmo sendo de fronteira (com Bolívia e Paraguai) e enfrentando questões do tráfico internacional de drogas e de armas”, pontuou Reinaldo Azambuja.

Aeronave interceptada no espaço aéreo de MS. Foto: Sejusp

Trabalhando em conjunto com as Forças Armadas e os ministérios Defesa (MD) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Estado “avança em operações que dão resultado à sociedade sul-mato-grossense”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Uma dessas operações, realizada no dia 2 de agosto, resultou na interceptação de duas aeronaves no espaço aéreo de Mato Grosso do Sul. Os aviões fizeram pousos forçados nas cidades de Ivinhema e Rondonópolis (MT). Uma tonelada de cocaína foi apreendida.