Escolher os equipamentos certos ajudam a economizar na conta de luz

Todas as dicas de economia de energia são válidas para quem busca um respiro no orçamento no fim do mês, principalmente nesse momento de altas temperaturas e baixa umidade do ar. E escolher bem os eletrodomésticos para a casa é uma das principais recomendações, especialmente se queremos utilizar energia com consciência e poupar na fatura de luz. Mas existe uma questão fundamental que deve ser considerada na hora da compra, que vai muito além da estética, preço, funcionalidade e marca: a eficiência energética do produto.

“Hoje os equipamentos são vendidos com Selo Procel de eficiência, que mostra ao consumidor os equipamentos mais eficientes e que consomem menos energia. Deve-se sempre observar as etiquetas no momento da compra. O selo A é o mais eficiente e o E menos eficiente”, destaca Helier Fioravante, gerente de Serviços Comerciais da Energisa.

Outro fator importante e decisivo para um consumo mais sustentável é o uso consciente de um dos equipamentos mais explorados durante nesse período. “Nos casos de aparelhos que ficam ligados por longos períodos, como o ar condicionado, recomenda-se que contenham a tecnologia inverter. Este sistema oferece maior eficiência, com o ajuste do compressor conforme a necessidade. Recomenda-se também utilizar o ar condicionado na temperatura no 23º, manter o ambiente sempre fechado e programar para desligar, pelo menos 30 minutos antes de sair do ambiente”, completa.

Confira outras dicas que a Energisa para que você use de forma consciente os aparelhos e poupe na conta de luz do mês:

A posição do ar-condicionado

Posicionar o aparelho de ar-condicionado na parte superior dos cômodos é mais indicado. Isso porque o ar quente do ambiente é menos denso, e, quando sobe, é resfriado e depois desce frio. Assim, é importante que o aparelho fique em um lugar onde o sol não incida diretamente, para facilitar a convecção térmica.

Além disso compre o aparelho de ar-condicionado com o correto dimensionamento para o ambiente a ser utilizado. Quanto maior o ambiente, mais potente precisa ser o aparelho e vice-versa.

Uso do Ventilador

Sempre opte pelo ventilador, não só porque o ar-condicionado é um vilão de consumo de energia, mas também pela qualidade do ar. Mas evite liga-los com antecedência, para resfriar o ambiente, pois não funciona. Só serve para desperdiçar energia. E quando não estiver utilizando, desligue-o

Uso da Geladeira

Opte por um aparelho com selo Procel com consumo A. Verifique constantemente se a vedação do equipamento está em boas condições para o ar frio não escapar.

A geladeira deve ficar preferencialmente longe de fogões, fornos e outras fontes de calor, ou em um local onde o sol não incida diretamente

No site www.energisa.com.br é possível conhecer outras dicas de economia e também um simulador de consumo que permite estimar o custo em reais de cada equipamento, dependendo da potência e do período utilizados.