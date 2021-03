Escolas da Reme passam por nova desinfecção para evitar a disseminação da Covid-19

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) passam por nova desinfecção, uma das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), para evitar a disseminação da Covid-19 - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) passam por nova desinfecção, uma das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), para evitar a disseminação da Covid-19 e atender aos protocolos de biossegurança. A ação também faz parte do plano de retorno das aulas híbridas, com atividades remotas e presenciais, com vistas a diminuir a aglomeração de pessoas nas unidades.

O Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande em 4 de fevereiro deste ano, prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais em todas as unidades da Reme, até o dia 1° de julho de 2021, porém, caso a situação pandêmica permita, as aulas poderão ser retomadas ainda no primeiro semestre.

Para a desinfecção e limpeza das áreas internas e externas das escolas é utilizado produto específico recomendado pelas autoridades de vigilância sanitária, eficaz na eliminação do novo coronavírus. Todo o trabalho é feito com máquinas de aplicação rápida e os agentes que atuam na desinfecção também estão devidamente protegidos com EPIs.

O serviço começou nesta quarta-feira (3), na Escola Municipal de Educação Infantil Coração de Maria, no Bairro Coronel Antonino. As Emeis Clebe Brazil Ferreira (Jardim Itamaracá), Tupinambás (Jardim São Lourenço), Georgina Ramires da Silva e Vó Fina (ambas na Vila Santo Eugênio), além da Escola Municipal Antônio José Paniago (Jardim Itamaracá) também passaram por desinfecção. A previsão é de que 53 unidades da Reme sejam higienizadas nos próximos 15 dias.

“Nossa preocupação é com os servidores que estão trabalhando normalmente nas unidades, atendendo aos pais e aos responsáveis pelos nossos alunos, para entregarem as atividades que devem ser desenvolvidas em casa, além dos kits de merenda e de materiais escolares”, explicou a secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes.

Com o início da entrega dos kits de merenda e de materiais escolares, desde o início desta semana, o fluxo de pessoas nas unidades deve aumentar, já que a retirada dos benefícios devem ser feita pelos responsáveis na escola onde o aluno está matriculado. “Estamos agindo de forma preventiva para proteger a todos. Pedimos para que as famílias aguardem o contato da escola, que irá agendar a retirada dos kits, de forma ordenada, para não causar aglomerações”, afirmou o superintendente de Gestão Administrativa, Financeira e de Convênios da Semed, Walter Pereira.

Desde o início do ano letivo, no dia 8 de fevereiro deste ano, mesmo com as aulas presenciais suspensas e com as atividades remotas – por meio dos cadernos de atividades, com uso de tecnologia (aplicativos) e da Rádio e TV Reme (transmitida pelo canal 4.2 da TVE) -, todas as unidades da Reme estão abertas para atenderem à comunidade escolar, no período da manhã, das 7h30 às 13h30, e no período da tarde, das 13h30 às 17h30, os servidores realizam trabalho interno, especialmente de limpeza.

Em pouco mais de três meses esta é a segunda ação de desinfecção das escolas da Reme, realizada pela Secretaria Municipal de Educação. A primeira ocorreu em novembro de 2020, logo depois do período eleitoral, nas unidades que foram locais de votação. A Semed, na Vila Margarida, também passou pela segunda desinfecção esta semana.