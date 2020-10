Escolagov divulga resultado final do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Os projetos que ocuparam o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Nesta quarta-feira (21), a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul tornou público o resultado final do XV Prêmio sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública, que nesta edição é voltada para ações inovadoras que colaborem para o aprimoramento e tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

No edital constam os resultados dos trabalhos referentes às modalidades Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis com as respectivas classificações, assim como os nove projetos que foram desclassificados.

Os interessados deverão, caso queiram, apresentar recurso no prazo de dois dias úteis no site do XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, onde poderão preencher o formulário de recurso e encaminhar eletronicamente à Escolagov.

Devido à pandemia de coronavírus, neste ano a solenidade de premiação será virtual e acontecerá na próxima quarta-feira (28.10), data em que se comemora o Dia do Servidor Público.

Os projetos que ocuparam o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada, totalizando o montante de R$ 24 mil já que são três projetos de cada modalidade.

Para conferir a lista com os resultados, acesse as páginas 104 e 105 da edição nº 10.306 do Diário Oficial do Estado.