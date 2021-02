Escola Superior do MPMS assina Protocolo de Intenções com a Escola Superior de Advocacia Pública

Autoridades se reuniram para assinar o Protocolo de Intenções - (Foto: Divulgação)

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, acompanhado da Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS), Jaceguara Dantas da Silva, recebeu, na tarde de ontem (22), a Procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, e a Procuradora do Estado e Diretora da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), Ludmila Santos Russi, para a assinatura do Protocolo de Intenções entre as instituições.

Na ocasião, participaram também da assinatura o Promotor de Justiça e Conselheiro Administrativo-Consultivo da ESMP-MS Paulo César Zeni e o Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa. O protocolo tem a vigência de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e foi assinado no gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Para a Diretora-Geral da Escola Superior do MPMS, Jaceguara Dantas da Silva, essa assinatura oportuniza “o desenvolvimento de projetos, pesquisas, intercâmbios e simpósios visando à formação e à especialização de membros e servidores do MPMS, bem como ao avanço institucional”.

Este é o segundo ano em que as instituições formam parceria para oferecer, com excelência, os serviços prestados pelas respectivas Escolas Superiores. O objetivo é promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, visando ao aperfeiçoamento dos participantes.