Enquete sobre a escolha da data do recebimento do 13º salário já está disponível para os servidores

Proposta pelo governador Reinaldo Azambuja, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) disponibilizou, a partir desta terça-feira (03), enquete para que os servidores públicos estaduais escolham o dia de dezembro que desejam receber o 13º salário.

Para escolher a data de preferência, o participante precisa inserir a sua matrícula e senha do Portal do Servidor e selecionar uma alternativa entre os dias 1° a 20 de dezembro, data limite para o pagamento da gratificação natalina determinada pelo artigo 108 da Lei Estadual nº 1.102, de 10 de outubro de 1990.

A consulta pode ser acessada por meio de banners disponibilizados em todos os sites do Governo até o dia 10 de novembro. Além deste meio, a Superintendência de Gestão da Informação (SGI) também incluiu a pesquisa no aplicativo MS Digital - menu Servidor Público. O resultado da opção vencedora será anunciado pela SAD no dia 12 de novembro por meio de live nas redes sociais.

“Essa iniciativa do governador Reinaldo Azambuja apenas reforça que a valorização do servidor é prioridade em sua gestão. Diferentemente de outros estados, Mato Grosso do Sul efetua o pagamento do salário em dia e ainda permite que o próprio servidor escolha a data que deseja receber – novidade, inclusive, que só é possível devido a planejamento e reformas realizadas no Governo”, analisou a titular da SAD, Ana Nardes.

Se você, servidor ativo ou inativo, deseja colaborar com a escolha da data do depósito da gratificação natalina, clique aqui e registre o seu voto.