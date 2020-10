Encontro Estética das Periferias começa hoje em São Paulo

Um dos maiores eventos de artes da periferia das cidades brasileiras, o Estéticas das Periferias começa neste sábado (31), totalmente online. Nesta edição, que vai até o dia 8 de novembro, o formato predominante será o de lives e vídeos online. O evento artístico é uma iniciativa da Ação Educativa.

“A dor e o luto provocados pela covid-19 nas periferias e a responsabilidade com a nossa população impuseram esse formato. Não podemos ignorar o impacto dessa situação. Diante desse quadro, optamos também por nos fortalecer na rede, incorporando artistas periféricos de todo o país pela participação online”, disse o coordenador de cultura da Ação Educativa, Eleilson Leite.

Entre outras atrações, a atual edição do Estéticas traz mostras de poesia em parceria com a Casa das Rosas; campeonato de poesia falada (Slam); exibição do grupo Ilú Obá de Min; uma apresentação inédita de Gumboot, um estilo de dança sul-africana realizado com botas de borracha de mineradores; e atividades artísticas focadas na comunidade LGBTQI+, promovidas em parceria com as Fábricas de Cultura. A programação completa pode ser vista no site.

História

Em seus dez anos, o Estéticas acompanhou e participou da ascensão de tendências culturais de vanguarda, como o Slam.

O evento também absorveu e abriu espaço para movimentos mais recentes como o funk das quebradas, as mulheres do samba, o feminismo negro, a cultura em torno do futebol de várzea e as experiências das universidades autônomas.

“O Estéticas da Periferia aprofunda seu sentido, que é o de dar visibilidade para vanguardas culturais que construíram uma enorme rede de cultura periférica nas últimas décadas e também criar e fortalecer redes entre elas”, finaliza Leite.