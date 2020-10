Emprego: JBS oferece mais de 170 vagas em MS

As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas - (Foto: Divulgação)

O frigorífico JBS anunciou abertura de mais de 170 novas vagas de emprego nas unidades de Anastácio, Campo Grande, Coxim e Dourados, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações de cada planta. Confira as vagas:

Anastácio – A unidade disponibiliza vagas para eletricista (com cursos de NR10, SEP e eletricista Industrial com carga horária mínima de 200 horas), operador de blow tank, centrífuga, digestor e prensa (com curso de NR13) e operador de sala de máquinas (com cursos de refrigeração e operação de sala de máquinas). Os interessados devem ter Ensino Médio completo e encaminhar currículo para o e-mail cintia.sakashita@friboi.com.br até o dia 26 de outubro.

Campo Grande (unidade 2) – A planta disponibiliza 50 vagas para início imediato, para as funções de: mecânico industrial, faqueiro, desossador e operador de produção. Também há oportunidade para eletricista (com cursos de eletricista industrial de 200 horas presenciais, SEP 40 e NR 10, além de experiência industrial). Os interessados devem entregar currículo na unidade ou preencher a ficha de seleção no local, de segunda a sexta-feira, das 6h às 11h. Para preencher o cadastro, o candidato deve levar caneta e documentos pessoais. A unidade está localizada na Rodovia BR 060, saída para Sidrolândia. Informações pelo e-mail recrutamento.cgr@friboi.com.br.

Coxim – A unidade disponibiliza vaga para analista de Recursos Humanos. Para se candidatar é necessário ter concluído a graduação ou estar cursando Psicologia, Administração ou curso técnico em Recursos Humanos; além de ter conhecimento prático na área e habilidade com Excel e Power Point. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail roane.correa@friboi.com.br até o dia 26 de outubro.

Dourados – São 120 vagas disponíveis para início imediato, para as funções de operador de produção e desossador II (é necessário ter experiência comprovada). A seleção acontece às segundas e quartas-feiras, às 8h, e às sextas-feiras, às 13h, na Associação ADCS – localizada na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial. É necessário levar caneta, carteira de trabalho e documentos pessoais.