Emprego: Energisa abre vagas para pessoas com deficiência em diversas cidades de MS

A Energisa está oferecendo 20 vagas - (Foto: Reprodução)

A Energisa está oferecendo 20 vagas para as cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. As vagas são destinada para pessoas com deficiência (PCD) para atuarem nos cargos de Analista Comercial, Assistente Administrativo, Atendente Comercial e Engenheiro de Distribuição. As inscrições já podem ser feitas pela internet e vão até dia 10 de dezembro.

Para os cargos de atendente e assistente administrativo o candidato precisa ter ensino médio completo e Pacote Office. Já para o cargo de analista comercial serão aceitos pessoas com ensino superior completo em Ciência da Computação, Desenvolvimento de Softwares, Análise de sistemas, Administração, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e correlatas, e para quem desejar se inscrever para Engenheiro de Distribuição, o requisito é ter ensino superior completo em Engenharia Elétrica.

As etapas pós-inscrição serão: avaliações de português e raciocínio lógico; dinâmica de grupo, e entrevistas individuais.

Quem tiver interessado, basta acessar os links para o cargo desejado: Atendente Comercial, Assistente Administrativo, Analista Comercial e Engenheiro de Distribuição.