Empreendedores de Jaraguari e Terenos recebem atendimento do Sebrae

Atendimento é gratuito - (Foto: Divulgação)

No mês de setembro, o Sebrae/MS continua com os atendimentos gratuitos aos pequenos negócios da região central do estado. Na nova etapa da ação Eu Fui Orientado, empresários de Jaraguari (14 a 15) e Terenos (16 a 17) vão receber as orientações sobre biossegurança.



A mobilização conta com o apoio das prefeituras e associações comerciais de cada município. Durante a visita, o agente do Sebrae orienta o empreendedor sobre os protocolos de segurança e entrega para a empresa o selo do mesmo nome da ação, “Eu Fui Orientado”, mostrando que o estabelecimento é seguro.



Na região Centro, os agentes já orientaram empresas de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia. Em todo o Mato Grosso do Sul, a meta é visitar 19 mil estabelecimentos até outubro, para apoiá-los no funcionamento seguro das atividades durante a pandemia de Covid-19.



Serviço

Os interessados em adotar os protocolos de segurança podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.