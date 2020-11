Empossados novos membros do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência

Elisa Cleia Nobre, secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho - (Foto: Leomar Alves Rosa - Sedhast)

Em cerimônia virtual realizada na manhã desta sexta-feira (20), Elisa Cleia Nobre, secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, empossou os novos membros titulares e suplentes, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mato Grosso do Sul (Consep/MS). O período de atuação dos conselheiros é para o biênio 2020/2022.

“É uma importante pauta que estamos sempre trabalhando. A pessoa com deficiência, também por meio do Consep/MS, está sempre em destaque em nossas ações. Desejo sucesso aos novos membros e um período de muito trabalho, com excelentes resultados”, enfatizou a secretária da Sedhast.

O Consep/MS, criado em setembro de 1996, é um órgão superior consultivo e de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária, vinculado à Secretaria de Estado de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), responsável pela política estadual da pessoa com deficiência.

As principais funções dos novos membros, que exercerão atividades não remuneradas, será de deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Estadual para a inclusão da pessoa com deficiência, bem como articular as demais políticas públicas que desenvolvam ações voltadas ao segmento.

Confira a relação dos novos membros para o biênio 2020/2022:

I - REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

1.Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Titular: Ivone Angela dos Santos

Suplente: Claudia Leão de Matos Pael

Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Titular: Marcos Antunes

Suplente: Belquice Florentin Falcão

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Titular: Roseane de Souza Barboza Ximenes

Suplente: Valdete de Souza

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Titular: Claudia Deolinda Ortiz Bernardes

Suplente: Iracema de Fatima Nais Inoue

Secretaria de Estado de Educação (SED)

Titular: Marcelo Brito dos Santos

Suplente: Flávia Martinez Ortiz

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Titular: Adriney Guimarães Alves

Suplente: Luciene Ferreira da Silva Soares

7 – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Titular: Neuza Alves Francisco

Suplente: Flávia Cristina Anderson de Angelo

8 – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Titular: Juliana Medeiros Vieira

Suplente: Melissa Carolina Durau Rodrigues Macedo

II - REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

1- Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas (Afaps)

Titular: Adriano de Oliveira Gianotto

Suplente: Glaucia Souza da Silva Olarte

Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul (ADVIMS)

Titular: Jeremias Sobrinho

Suplente: Josiane Pereira dos Santos

Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11/MS)

Titular: Gerson Falcão Acosta

Suplente: Wagner Melo da Silva

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 21ª Região/MS)

Titular: Monica Ilis da Silva Vargas

Suplente: Janete da Conceição Silva Valdes

Federação das Apaes do Estado de Mato Grosso do Sul (Feapaes/MS)

Titular: Rosangela Lieko Kato

Suplente: Maria Aparecida Lemes Reis

Federação das Associações Pestalozzi do Estado de Mato Grosso do Sul (Feap/MS)

Titular: Luciene Batista de Oliveira

Suplente: Sullivan Miranda de Brito

Instituto Sul Mato Grossense para cegos “Florivaldo Vargas (Ismac)

Titular: Telma Nantes de Matos

Suplente: Marcio Ximenes Ramos

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS)

Titular: Rita de Cassia Fuentes Luz Suenaga

Suplente: Liliam Veronese

Texto e foto: Leomar Alves Rosa - Sedhast