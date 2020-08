Em último dia de pagamento, Detran-MS alerta sobre facilidade de licenciar veículos pela internet

Avenida Mato Grosso - (Foto: Divulgação)

Com uma frota de 1,6 milhão em Mato Grosso do Sul, os proprietários de veículos com placa final 7 e 8 tem até esta segunda-feira (31) para licenciar o veículo. Dos 328.574 veículos a serem licenciados durante o mês de agosto, cerca de cem mil ainda não estão com o documento em dia. Em setembro 164.354 veículos com placa final 9 devem ser licenciados, entre eles, 100.569 automóveis e 48. 027 motocicletas.

Em abril deste ano, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), publicou uma Portaria com a alteração do calendário anual de licenciamento estendendo em trinta dias o pagamento das primeiras placas. Desde julho o licenciamento já pode ser feito pela internet, sem precisar de deslocar as agências. Essa é uma das facilidades que a autarquia tem oferecido aos clientes, principalmente no período de pandemia em que o país se encontra.

“Nosso empenho em tornar o Detran Digital cada vez mais acessível ao público vem de encontro com o momento em que vivemos, essa situação de pandemia que acabou causando o distanciamento social, mas também serviu como importante ferramenta para facilitar a vida de todos e dar fim ao corre-corre em nossas agências”, comenta o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

Para os clientes que possuem licenciamentos de outros anos a serem quitados, o órgão disponibiliza a ferramenta “Guia Flex” por meio do Portal de Serviços – Meu Detran. De forma fracionada, com ela é possível pagar os débitos de casa e ao final do pagamento, obter o documento do veículo.

Também é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços, acesse www.meudetran.ms.gov.br.