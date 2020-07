Em três anos e seis meses, Campo Grande já recebeu quase 100 km de recapeamento

O projeto de R$ 16,7 milhões, financiado com Caixa Econômica Federal, prevê 25 km de recapeamento em 20 vias - (Foto: Denilson Secreta)

Nos últimos três anos e seis meses, a Prefeitura de Campo Grande já fez o recapeamento de 95 km de asfalto. O número é 10 vezes mais do que havia sido feito nos últimos 20 anos.

Atualmente há frentes de serviço em cinco das setes regiões urbanas de Campo Grande. Em 40 dias de serviço já foram feitos 15 km de recapeamento em oito ruas, onde o pavimento feito há mais de 30 anos estava todo remendado por sucessivos tapa-buraco. O projeto de R$ 16,7 milhões, financiado com Caixa Econômica Federal, prevê 25 km de recapeamento em 20 vias.

Ainda falta refazer 10 km de asfalto que devem estar prontos até novembro. Conforem o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, com outras fontes de financiamento (PAC Pavimentação e Projeto de Mobilidade Urbana e BID), ao longo dos próximos quatro meses serão iniciados mais 43 km de recapeamento. "Destas frentes, 10,4 km estão com ordens de serviço assinadas. Na Avenida Consul Assaf Trad, por exemplo, já está quase pronta a obra de drenagem que vai eliminar um ponto de alagamento perto do Terminal Nova Bahia. Um trecho de 2,2 km da pista bairro-centro da avenida será recapeada e está sendo aberta a terceira pista", afirma.

Ja está em licitação o recapeamento da Avenida Marechal Deodoro, último trecho do corredor sudoeste do transporte coletivo. Até setembro será licitado o novo pavimento da Rui Barbosa, da Avenida Calógeras, 13 de Maio (entre a Avenida Fernando Correia da Costa e a Rua Júlio Dittimar) e de todas as transversais entre a Pedro Celestino, Calógeras, Maracaju e Fernando Corrêa da Costa.

Com recursos assegurados (mais de R$ 52 milhões em emendas parlamentares), no primeiro semestre de 2021 serão licitados mais 63 km de recapeamento, incluindo a Avenida Duque de Caxias e o prolongamento até a rotatória em Indubrasil (Avenida Solon Padilha) .



Fim dos remendos - Nas ruas, como a Franscisco dos Anjos, região do Bairro Pioneiros, que receberam asfalto novo , pintura de meio-fio e sinalização, moradores e comerciantes elogiam a obra. "O asfalto estava todo remendado. Bastava uma chuva para os buracos voltavam", comenta a Walkiria Ferreira Tiago.

O mesmo cenário é descrito por empresário conhecido como 'João da Linguiça', dono de um açougue na esquina com a Rua Ana Luiza de Souza. "Está rua tem um trânsito movimentado, serve de acesso a vários bairros. Ficamos ainda mais animados que também a Avenida Filinto Muller também será recapeada", afirma.

Em outra região da cidade, a principal via comercial do Bairro Jardim Tijuca, a Rua Souto Maior está repaginada com asfalto novo e sinalização. "O serviço foi feito em boa hora" , avalia o comerciante Adilson Moreira, que abriu seu pet shop dois meses. "Dei sorte , justamente quando abri meu negócio, acabou a buraqueira que havia na rua", destaca.

Em 40 dias de serviço já receberam recapeamento as avenidas José Nogueira Vieira, Rodolfo Jose Pinho, Marinha e as ruas Chaddi Scaff, Cacildo Arantes, Cayova, Souto Maior e Amazonas. O serviço está em andamento na Avenida Filinto Müller e na Rua Manoel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon, que um prolongamento da Rua Souto Maior.

A Avenida Filinto Muller além de ser o principal acesso ao Lago do Amor, um dos cartões postais da cidade, passa em frente do Hospital Universitário e atravessa boa parte do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A via é também um importante eixo viário entre o centro da cidade e o Bairro Pioneiros. Será recapeada numa extensão de 1,8 km, desde o estádio de baseball até a rotatória com a Avenida Senador Mendes Canale.

O segundo trecho começa na rotatória com a Avenida George Chaia e vai até terminar a via, em outra rotatória, esta com a Avenida Manoel da Costa Lima. Nestes locais em que estão programadas as intervenções, o asfalto, feito há mais de 30 anos, está todo remendado por sucessivos tapa-buraco. Também está previsto na sequência, o recapeamento da Rua Candelária (paralela à Filinto) entre a Avenida George Chaia e a Rua do Boticário.

Outra rua próxima que receberá novo pavimento e a Rua Jasmin, ligação entre as ruas Bonsucesso e Avenida Fábio Zaharan.