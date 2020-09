Em todo o MS, Sebrae já atendeu mais de 13,7 mil empresas com ações gratuitas de biossegurança

Após orientações de biossegurança, empresa recebe selo Eu Fui Orientado - (Foto: Divulgação)

Até o momento, 13.789 mil micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul já receberam orientações para o funcionamento seguro das suas atividades. O número engloba uma série de ações gratuitas sobre biossegurança que foram lançadas pelo Sebrae/MS neste ano, em parceria com o Sesi/MS e Senac/MS, para apoiar os pequenos negócios na retomada e conter os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19.



Desde o início da pandemia, em março, o Sebrae passou a ofertar soluções para apoiar os empreendedores na superação da crise, por meio do lançamento do programa Sebrae Orienta. Com a necessidade da retomada das atividades, agora o foco do programa está nas consultorias gratuitas para reestabelecer o funcionamento de estabelecimentos comerciais e indústrias, dentro das normas vigentes de segurança.



O Sebrae oferta consultorias de Biossegurança; Saúde e Segurança no Trabalho; Indústria Segura – voltada às pequenas indústrias; e neste pacote, também houve o lançamento do programa Bonito Seguro – ação do Sistema S para a retomada da principal atividade econômica da cidade. Também existem as consultorias de protocolos setoriais, para apoiar a retomada em cada nicho e os protocolos de retomada para 42 segmentos, disponíveis no portal do Sebrae.



Além das consultorias, o Sebrae/MS segue até o mês de outubro com as visitas presenciais da campanha Eu Fui Orientado. Nela, os agentes do Sebrae vão em cada pequeno negócio para orientá-lo sobre os protocolos de segurança. Cada estabelecimento visitado recebe o selo oficial da iniciativa, mostrando o compromisso com a segurança de clientes e colaboradores.



Inicialmente idealizada para apenas Campo Grande, a ação foi expandida para todo o Mato Grosso do Sul: 50 municípios vão receber as visitas dos agentes do Sebrae, com a meta de chegar a pelo menos 19 mil atendimentos a empresas diferentes.



“Neste momento delicado para a população e principalmente para os pequenos negócios, o Sebrae buscou atender o maior número de empresas possíveis e tudo gratuito. Mostramos que estamos ao lado dos empresários sul-mato-grossenses quando eles mais precisam”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.



Entenda os números

O total de 13.789 mil atendimentos inclui a visita presencial do agente Sebrae a 11.278 negócios em todo o estado, que receberam as orientações técnicas sobre os protocolos de segurança como parte da ação Eu Fui Orientado. Já o restante, 2.511, representam as empresas atendidas no programa Sebrae Orienta, que receberam as consultorias intensivas de biossegurança, além dos projetos Indústria Saudável, Bonito Seguro e as consultorias por segmentos.



O número total de negócios atendidos abrange os setores Comércio, Serviços, Indústria e Agronegócios, e também todos os portes: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).



Inscrições seguem abertas

As consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta seguem abertas para os empresários. A iniciativa, parceria com o Sesi/MS e Senac/MS, também tem consultorias em outros temas, como Gestão Financeira e Marketing Digital. Mais informações no site: orienta.ms.sebrae.com.br.