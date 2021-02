Em SP, fila de carros marca início de vacinação contra covid-19 em drive-thru

Centenas de veículos formaram fila em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 8, primeiro dia de funcionamento da vacinação contra a covid-19 pelo formato drive-thru. O foco é nas pessoas com mais de 90 anos, cuja imunização foi antecipada para a última sexta-feira, 5. Metade dessa população já recebeu a vacina.

Secretária na área de saúde, Carolina Coelho Garusi, de 44 anos, mora perto do Pacaembu e esperou na fila por cerca de uma hora. Ela levou a avó Sophia Leite Vicedomini para ser imunizada. "Foi tranquilo diante de tudo isso que a gente está passando. Minha avó tem 96 anos e dificuldade para se locomover. Foi melhor para ela e para a gente."

Por volta das 11h15, um funcionário informou à reportagem que quase 1.500 doses já tinham sido aplicadas. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), o investimento para essas unidades, que estão reforçando o trabalho de imunização realizado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em quatro Centros Escola da capital, é de R$ 350 mil. A expectativa da gestão municipal é de investir R$ 24,5 milhões para vacinar a população da cidade de São Paulo.

Os cinco postos de vacinação no sistema drive-thru funcionam das 8h às 17h. "Nós antecipamos a vacinação das pessoas acima de 90 anos, já que tínhamos as vacinas distribuídas. Na sexta e sábado, mais de 16 mil, o que significa a metade (dos idosos com mais de 90 anos), foram vacinados", diz Covas.

O balanço da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado neste domingo, 7, informou que 16.360 idosos com mais de 90 anos já foram vacinados contra a covid-19. O público-alvo dessa etapa da campanha é de 32.837 pessoas.

A partir desta terça-feira, 9, de acordo com o prefeito, está prevista a vacinação dos profissionais de saúde que não estão na linha de frente e têm mais de 60 anos. "São os profissionais que trabalham em consultórios, algo em torno de 80 mil na cidade de São Paulo, que podem se vacinar nas UBSs ou nos cinco drive-thrus."

A partir da próxima segunda-feira, 15, está prevista a vacinação dos idosos com mais de 85 anos, mas ela pode ser antecipada. O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, informou em entrevista ao Estadão que pretende negociar com o governo do Estado a antecipação da vacinação para os cerca de 70 mil idosos desta faixa etária.

Além do Pacaembu, outros quatro pontos da cidade receberam postos nesse modelo: o Estádio Neo Química Arena Corinthians, na zona leste; no portão 9 (KRF) do Autódromo de Interlagos, na zona sul; o Centro de Exposições do Anhembi, pela entrada na Rua Olavo Fontoura, portão 38, na zona norte; e na Igreja Boas Novas, na Rua Marechal Malet, número 611, na Vila Prudente, na zona leste da capital.