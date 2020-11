Em Sete Quedas, Estado entrega 322 novas moradias e obras de infraestrutura

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Sete Quedas, município localizado no extremo Sul de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado fez importantes investimentos. De 2015 para cá, quando o governador Reinaldo Azambuja assumiu a gestão estadual foram aplicados mais de R$ 43 milhões em todas as áreas de atuação, da saúde à infraestrutura urbana e rural.

Ruas foram recapeadas, pontes de concreto construídas e moradias entregues. Ao todo, 322 famílias foram beneficiadas com a casa própria.

O Governo do Estado ainda reformou escolas, ampliou repasses na área da saúde, e mais recentemente, assinou convênio de R$ 2,8 milhões com o município para obras de infraestrutura urbana (asfalto e drenagem) em várias ruas da cidade.

Na área rural, a construção de duas pontes de concreto deram mais competitividade aos produtores rurais e agricultores familiares. Com R$ 2 milhões do Fundersul, uma travessia foi erguida sobre o Rio Pirajuí e outra sobre o Córrego São José.