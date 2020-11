Em Sete Quedas, Estado constrói pontes, revitaliza ruas e entrega 322 moradias

Localizado no extremo Sul de Mato Grosso do Sul, o município de Sete Quedas teve importantes investimentos do Governo do Estado no período de gestão do governador Reinaldo Azambuja. De 2015 para cá, foram aplicados mais de R$ 43 milhões em todas as áreas de atuação, da saúde à infraestrutura urbana e rural.

Com 10,7 mil habitantes, segundo estimativa de 2020 do IBGE, Sete Quedas teve ruas recapeadas, pontes de concreto construídas e moradias entregues. O Governo do Estado ainda reformou escolas e ampliou repasses na área da saúde, especialmente durante a pandemia de coronavírus.

Ao todo, 322 famílias foram beneficiadas com a casa própria no últimos seis anos. Recentemente, o Estado assinou convênio de R$ 2,8 milhões com o município para obras de infraestrutura urbana (asfalto e drenagem) em várias ruas da cidade. Os recursos ampliam a qualidade de vida da população.

Ainda na área da infraestrutura urbana, Sete Quedas recebeu recapeamento nas ruas Said Saifeddini, Macuco, Sabia e Curio, Adjalma Saldanha e Erico Veríssimo, entre outras; e a pavimentação e drenagem na Rua Afonso Pena. O Estado ainda revitalizou os acessos da Avenida Internacional, que separa o município brasileiro do paraguaio Pindoty Porã.

Na área rural, a construção de duas pontes de concreto deram mais competitividade aos produtores rurais e agricultores familiares. Com R$ 2 milhões do Fundersul, uma travessia foi erguida sobre o Rio Pirajuí e outra sobre o Córrego São José.

Bruno Chaves, Subcom