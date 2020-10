Em primeiro evento drive-in, Sebrae/MS celebra empreendedorismo feminino

Rachel Maia, primeira mulher negra presidente de uma multinacional no país - (Foto: Divulgação)

Para finalizar o ciclo de dois anos do projeto Mulher de Negócios – Empreendedorismo Feminino, o Sebrae/MS realizou nesta sexta-feira (23) o primeiro evento da instituição no formato drive-in: uma palestra-show no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. A ação contou com a presença de Rachel Maia, primeira mulher negra presidente de uma multinacional no país.



A palestra integra a Jornada Mulher de Negócios, que acontece até o dia 26 de outubro. O evento encerra as atividades do projeto Mulher de Negócios, que entrará em uma nova etapa em 2021. A idealizadora do projeto, já implementado em 12 estados brasileiros, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, afirma que desenvolver o empreendedorismo feminino garante renda, emprego e oportunidades de negócios.



“É o primeiro evento de empreendedorismo feminino do Brasil neste formato drive-in. Com essa programação, celebramos o protagonismo do empreendedorismo feminino de todo o Mato Grosso do Sul. Mulher à frente de negócios traz geração de produtos e serviços, renda e emprego, não é porque é mulher, é porque são negócios”, disse a diretora.



Com o tema “Como sair mais forte de 2020”, a palestra-show com Rachel Maia inspirou as empreendedoras em assuntos como liderança, inclusão e empreendedorismo. Segundo ela, “está provado que a inclusão traz ganhos para as empresas, temos que ter um olhar de transformação”. A especialista compartilhou ainda sua história, incluindo a passagem na direção de multinacionais como Pandora e Lacoste.



Rachel Maia também reforçou que, para obter sucesso, é importante um aperfeiçoamento constante e a capacidade de resiliência para aproveitar as oportunidades. “O sonho não acabou, pelo contrário, estamos sonhando coletivamente e temos que planejar e executar. As empreendedoras devem usar a resiliência, assim elas terão um fôlego extra”, disse.



Elas aprovam

O evento reuniu cerca de 60 carros no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, organizados conforme o distanciamento social e outras medidas de biossegurança. A palestra também foi transmitida on-line, e contou com a interação das participantes.



As empreendedoras aprovaram a programação, e principalmente o formato do evento. É o caso da proprietária da padaria PanDelli Pães & Cia, Dianyffer Alcântara. “Fomos agraciadas com o programa de empreendedorismo feminino. Adquirimos tanto aprendizado, foi um divisor de águas para a minha empresa participar. E é maravilhoso estar finalizar o projeto com um grande evento”.



Outra empresária que também aprovou a iniciativa é a proprietária da loja Laços da Bibi, Juciane Tutes. Também participante do projeto de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, ela afirma que encontrou apoio para seguir com as atividades. “Já pensei em desistir do meu negócio, mas decidi continuar com o apoio do projeto. O evento está super organizado”, destaca.



A programação completa da Jornada Mulher de Negócios está disponível em mulherdenegocios.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 580 0800.