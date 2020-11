Em novo convênio com Ministério da Cidadania, Rio recebe R$1,4 milhões

O Programa de Aquisição de Alimentos busca incentivar a produção dos agricultores familiares - (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O estado do Rio de Janeiro receberá mais R$ 1,4 milhão do Programa de Aquisição de Alimentos, do Ministério da Cidadania. O montante foi anunciado hoje (16) no Palácio Guanabara, após o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunir com o ministro Onyx Lorenzoni.

O Programa de Aquisição de Alimentos busca incentivar a produção dos agricultores familiares e assegurar o acesso à alimentação para pessoas que estão em situação de insegurança nutricional ou que são atendidas pela rede socioassistencial. Levando em conta outros convênios similares que já foram assinados, o estado do Rio recebeu mais de R$7 milhões somente esse ano.

De acordo com o governo fluminense, a ação tem como objetivo beneficiar mais de mil agricultores familiares locais e atender cerca de 110 mil pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com as doações de 2.729 toneladas de alimentos. Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 69 serão contemplados.

"Temos uma grande oportunidade em iniciativas como essa de olhar para os menores municípios e entender que é tão importante olhar para ele como é para os municípios mais ricos.", disse Cláudio Castro.

De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, o programa ajuda a garantir alimentos para asilos, orfanatos, instituições e famílias identificadas como vulneráveis. O governo do Rio informou que 19 instituições foram beneficiadas em 2020 e mais de R$4 milhões foram pagos aos agricultores familiares.