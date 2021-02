Em MS, mais de 500 pessoas estão hospitalizadas por Covid-19

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta terça-feira (23), mostram um número preocupante: 507 pessoas hospitalizadas em recuperação da Covid-19.

Deste total, 252 pessoas estão em leitos de UTI, sendo 185 na rede pública e 67 na rede privada. Já nos leitos clínicos, 255 pessoas estão internadas, com 181 na rede do SUS e 74 na rede privada.

Com isso, a situação nas macrorregiões do Estado, em especial, em Dourados, onde a taxa de ocupação é de 91%; já em Campo Grande é de 78%; em Corumbá, de 66% e de 60% em Três Lagoas.

De acordo com a SES, em 24 horas, 1.185 exames deram positivos para a doença e, com isso, do início da pandemia até agora, 177.158 mil casos do vírus foram confirmados até o momento.

Em apenas um dia, 17 pessoas morreram da doença, com total de 3.241 mortes desde o começo da pandemia. Ao longo deste mês, o coronavírus fez 295 vítimas.

Do total de casos confirmados, os números da SES apontam uma recuperação d 166.253 pessoas e 7.157 que ainda estão em tratamento em isolamento domiciliar.

Ana Brito, Subcom

Foto: Saul Schramm