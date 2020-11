Em menos de quatro anos, Fundação de Turismo já apoiou quase 80 projetos para fomento do setor no MS

Desde 2017, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) democratiza o acesso aos recursos do Fundo para o Desenvolvimento do Turismo do Estado. Através de chamamento público, a instituição adota a política de descentralização de recursos financeiros para apoio a projetos de fomento e eventos geradores de fluxo turístico no Estado. Ao todo, já foram apoiados quase 80 projetos de municípios e organizações não governamentais (OSC - Organizações da Sociedade Civil).

Já foram publicados 29 editais, num total de R$ 4.540.000,00 em recursos destinados ao fomento do turismo sul-mato-grossense. Dos municípios inscritos 16 foram contemplados, sendo que dez deles foram classificados mais de uma vez. Em relação às OSCs do MS foram 14 as entidades apoiadas, sendo que sete delas por mais de uma vez.

“Nós estamos cumprindo nosso papel de apoiar diversos municípios e organizações não-governamentais em ações de eventos geradores de fluxo, capacitação, apoio à promoção e pesquisa. Estamos muito felizes com esse trabalho. Já foram destinados mais de R$ 4,5 milhões para dar suporte às regiões turísticas e destinos do nosso Estado, descentralizando ações e recursos financeiros. Essa é uma política implantada na nossa gestão para dar mais transparência e maior condição para que todos os municípios e entidades possam concorrer de forma igualitária e, a partir de critérios técnicos, possam ser vitoriosos e executar suas ações. A gente espera que essas políticas públicas implantadas desde 2017 continuem nas próximas gestões”, salienta o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

A seleção dos projetos, feita por uma comissão, leva em consideração critérios como o apoio das instâncias de governança municipais ou regionais, a cobertura da divulgação e promoção que será feita do evento, medidas para prevenir e combater todo e qualquer desrespeito ao ser humano, como o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao turismo sexual, entre outros. Com relação às ações de eventos geradores de fluxo turístico nos destinos, um dos critérios é que as propostas estejam dentro de um dos eixos temáticos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo de Negócios e Eventos.

Outro critério importante para a Fundação de Turismo do MS é a legalidade dos empreendimentos turísticos. “Priorizamos os destinos que possuem empreendimentos cadastrados no Cadastur pois entendemos que a oferta é legalizada, e também aqueles que trabalham na baixa temporada para motivar a redução da sazonalidade. Dando transparência ao processo seremos mais justos e apoiaremos de fato aqueles eventos que levam turistas e movimentam a economia dos municípios, mas todos os municípios e OSCs têm direito a concorrer”, afirma Wendling.

Texto: Débora Bordin - Fundação de Turismo de MS

Foto: @visitmsoficial