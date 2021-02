Em meio à pandemia, Rio tem mais um fim de semana de calor e praias lotadas

As praias do Rio voltaram a ficar lotadas no fim de semana, apesar da gravidade da pandemia de covid-19. Depois de atingir a temperatura recorde de 41,6ºC na sexta-feira, 29, a capital fluminense teve a temperatura máxima próxima de 40ºC no sábado, 30, e neste domingo, 31, mas a sensação era de um calor mais intenso. Na estação de Irajá, na zona norte do Rio, a sensação térmica chegou a 44,3ºC, às 15h30.

Imagens de uma aglomeração na manhã deste domingo na praia de Ipanema, na orla da zona sul, circularam nas redes sociais. Professor de Educação Física, Giuliano Bruno postou fotos de uma multidão sem máscara vendo o nascer do sol entre o Posto 8 e o Arpoador, segundo ele, por volta das 5h30. Diante do tempo seco e quente, muitos cariocas também resolveram aproveitar a praia à noite com familiares e amigos.

A Prefeitura do Rio manteve as ações integradas para fiscalizar as medidas de proteção contra a covid-19. No sábado houve fiscalizações nos bairros de Copacabana, Leme, Leblon, Tijuca e Maracanã, palco da final da Copa Libertadores. De 15 a 30 de janeiro, a operação inspecionou 322 estabelecimentos, registrando 154 infrações sanitárias e 29 interdições, oito delas de eventos clandestinos que reuniram mais de 4,5 mil pessoas. Neste domingo, a Coordenadoria de Controle Urbano interrompeu um churrasco de aniversário no Recreio, na zona oeste, com mais de 100 convidados, música e som alto.

A previsão é que o calor continue muito forte no Rio ao longo da próxima semana, com as temperaturas máximas variando de 38ºC a 40ºC, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.