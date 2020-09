Em local tomado por fumaça, carreta colide com caminhão e deixa uma vitima fatal

No momento do acidente, fumaça das queimadas prejudicava a visibilidade - (Foto: PRF)

Uma colisão frontal entre uma carreta e um caminhão na BR-262 terminou com a morte de um homem na manhã desse domingo (27). O acidente aconteceu entre o Buraco das Piranhas e a ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho. A região fica distante cerca de 100 km da área urbana de Corumbá. As informações são do Jornal Diário Corumbaense

No momento do acidente, a fumaça das queimadas na região tomava conta da pista, prejudicando a visibilidade, o que pode ter contribuído para a colisão.

A vítima fatal, natural de Dourados, conduzia um caminhão, placas de Bodoquena. O motorista da carreta, placas de Presidente Bernardes/SP não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal não informou os nomes dos envolvidos.

O trafego de veículos na região foi interrompido até que a visibilidade melhore.