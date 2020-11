Em Guia Lopes, Sanesul avança com rede de esgoto em pelo menos sete bairros

Nova elevatória de esgoto está sendo urbanizada, será pintada e finalizada para funcionamento - (Foto: ACOM/SANESUL

Em Guia Lopes da Laguna, a Sanesul está avançando com as obras de esgotamento sanitário.

A empresa está fazendo os testes da Estação Elevatória de Esgoto Vargas e no aguardo da licença de operação, para que sejam liberados os sistemas da Vila Planalto e totalmente da Vila Industrial.

A estação Vargas está localizada ao lado do Detran e foi recentemente executada, inclusive está em fase de urbanização.

As elevatórias desempenham um papel fundamental junto com a captação de esgoto doméstico. O funcionamento das elevatórias é realizado por meio do bombeamento do esgoto de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado, até os dejetos chegarem à Estação de Tratamento.

A rede da Vila Planalto está aproximadamente com 70% das obras concluídas.

Os moradores da Vila São Cristóvão também já receberam a instalação das tubulações da rede de esgoto e aguardam a finalização da elevatória.

Rede de esgoto já concluída em Guia Lopes - na Vila Nery Arce, parte da Vila Planalto, Vila Deamir Vargas, Vila Aeroporto 2, Vila Caetano, Vila Geraldo Garcia e parte da São Miguel.

Lembrando que, os moradores só podem fazer a interligação da rede do imóvel na rede da rua após o fim das obras e aviso da concessionária. Os funcionários da empresa notificam pessoalmente, porta a porta, o proprietário/morador para fazer a interligação do imóvel.

Recursos próprios - O investimento faz parte do pacote de obras para universalização do serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município, e foi viabilizado com recursos do Programa Avançar Cidades no valor de R$ 7,9 milhões.

Em Guia Lopes, já foram concluídas outras melhorias no SES, entre elas a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar até 20 litros de esgoto bruto por segundo.

Na atual gestão do Governo do Estado, estão sendo investidos em água em esgoto na cidade de Guia Lopes da Laguna cerca de R$ 14,3 milhões de reais, 100% recurso da própria empresa.

MS pretende ser o primeiro do país a universalizar o saneamento e para isso está investindo constantemente em obras de infraestrutura, a grande maioria são recursos próprios.