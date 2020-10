Em disputa acirrada, engenheiros elegem novo presidente do CREA/MS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA-MS) - (Foto: Divulgação)

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA-MS) já têm definido a nova presidência do cargo da entidade entre janeiro de 2021 a dezembro de 2023. A eleita foi a engenheira agrimensora Vânia Mello na eleição que ocorreu em todo o Estado na última quinta-feira (1º).

Vânia recebeu 55% (1.136 votos), o engenheiro civil Marco Maia teve 41% (841 votos) e o engenheiro mecânico Jorge Tadeu Mastela e Almeida teve 4% (82 votos). O CREA/MS hoje representa cerca de 10 mil profissionais no Estado.

Vânia foi eleita pela maioria

Foram eleitos também os diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-MS): Valter Almeida da Silva, com 57% dos votos (1.154 votos) e Ângelo Ximenes 52% (1.042 votos).



Em Mato Grosso do Sul, os candidatos à presidência do Confea tiveram o seguinte desempenho: Joel Krüger teve 57% (1.134 votos), Paulo Guimarães recebeu 32% (638 votos), Alexandre Cruz recebu 3% (66 votos), Diogo Aguiar recebeu 3% (66 votos), Marcos Moliterno obteve 3% (60 votos) e Rizomar Silva registrou 2% (36 votos).

A engenheira que é a primeira presidente do CREA/MS em toda a história quer que o período de transição seja o mais tranquilo possível. “Começo o mandato já implantando projetos importantes, que colaborem para o desenvolvimento da profissão e dos profissionais. Desde o início da minha campanha, sustentei que faria um CREA-MS para todos os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e é isso que quero fazer”, frisou a nova presidente.

Adiamento - Em agosto houve um reunião virtual em que os conselheiros federais de Engenharia e Agronomia aprovaram a deliberação da Comissão Eleitoral Federal (CEF) que elegia o dia 1º de outubro de 2020 para a realização das eleições gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua. Originalmente prevista para 3 de junho e posteriormente adiada para 15 de julho, a votação havia sido suspensa por ordem liminar da justiça, devido a pandemia do coronavírus.