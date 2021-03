População de Amambai poderá contar com a universalização da coleta e o tratamento do esgoto

Amambai poderá contar com a universalização da coleta e o tratamento do esgoto - (Foto: Gov MS )

Em mais de 14 bairros do município de Amambai, os moradores já estão interligando seus imóveis, com a rede coletora de esgoto implantada pela Sanesul, podendo desativar as fossas sépticas.

O projeto todo prevê a execução de 80 km de rede coletora de esgoto e mais de 4 mil ligações domiciliares. O diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro ressaltou que a população já sente os primeiros resultados do trabalho.

Amambai já foi contelmplado com R$16,8 milhões - recursos da primeira etapa do programa Avançar Cidades (convênio da Sanesul com a Caixa Econômica). O objetivo é que 90% da cidade use o sistema de coleta no fim dessas obras.

Na atual gestão do governo do estado, a Sanesul investe R$ 22,4 milhões em água e esgoto em Amambai, município com agricultura e pecuária bem desenvolvidas, sendo a maior fonte econômica.