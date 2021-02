Guarda passou a atuar como polícia, ajudou a reduzir criminalidade e abre vagas para servidores

A Guarda Civil Metropolitana foi criada em agosto de 1990, com a finalidade de preservar o patrimônio público - (Foto: Glenda Gabi)

A Guarda Civil Metropolitana foi criada em agosto de 1990, com a finalidade de preservar o patrimônio público. Com o passar dos anos, ganhou as ruas e passou a ter poder de polícia. Hoje, é fundamental para os números positivos do combate à criminalidade em Campo Grande.

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública revelam que em janeiro de 2021 Campo Grande registrou uma redução de 33,09% nos casos de roubo e de 19,17% no número de furtos, se comparado ao mesmo período do ano passado.

A atuação do Guarda Civil Metropolitano é indispensável para que estes números continuem diminuindo e haja um desenvolvimento social e garantia da prestação de serviços de segurança urbana. Os agentes têm autoridade para exercer atividades de Polícia Administrativa e de fiscalização em toda a extensão de Campo Grande.

Atualmente, a Guarda Civil trabalha em conjunto com as demais forças de segurança pública, como: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança Pública coordenando e executando o policiamento preventivo. Além disso, protege os bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal.

Também atua com ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

“Para exercer este trabalho, os agentes necessitam ter um espírito dinâmico, eclético e muito bem treinado para cumprir o papel de pacificação dos conflitos que a sociedade”, enfatiza o secretário de municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, lembrando que além da qualificação, com o plano de cargos e carreira já aprovados, os guardas civis metropolitanos contam ainda com um dos melhores salários do Brasil.

“Com certeza o plano já estruturado por lei é o maior atrativo para o concurso, que garante essa estabilidade com várias projeções, além de repor parte do déficit ao longo desses anos. Nós tínhamos 1.359 servidores em 2012 e hoje contamos com 1.080. Teremos uma prestação de serviço de excelência para população”.

Concurso

A Prefeitura de Campo Grande publicou em dezembro o Edital nº 01/2020 que torna público o concurso público de provas para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana. São 273 vagas no total, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00.

As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

“Nossa expectativa com esse concurso é muito alta. A cidade toda está esperando por essa prova, que traz geração de emprego e um serviço de cada vez mais qualidade na nossa segurança pública”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

Inscrições:

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas, exclusivamente, no período de 00h01min (horário de MS) de 23/12/2020 até as 23h59min (horário de MS) de 28/02/2021. O candidato, para se inscrever no Concurso, deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

A inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.

O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição, no período de 17/12/2020 até o dia 22/12/2020, exclusivamente pela internet, por meio do endereço www.selecon.org.br, mediante o preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de isenção.

O resultado dos requerimentos de tratamento especial será divulgado no endereço eletrônico www.selecon.org.br, no dia 11/05/2021, através do Cartão de Confirmação de Inscrição.

A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16/05/2021, das 8h30min às 12h30min. O local de prova, com endereço, a sala, e o horário da prova serão informados ao candidato por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), a ser disponibilizado no dia 11/05/2021, no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

Sobre o Edital:

A carga horária de trabalho é de 180 horas mensais, cumpridas em turnos de trabalho. Do total de vagas, 218 são para ampla concorrência, 14 para PcD (Pessoas com Deficiência), 27 Negros e 14 Índios. O candidato só poderá se inscrever para um tipo de cota, sendo considerada apenas a última inscrição para cota.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.