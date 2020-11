Sejusp foca no combate a fake news e mobiliza efetivo de 4,5 mil agentes - ( Foto: Governo do Estado MS )

Para garantir segurança, lisura e transparência nas eleições municipais de 2020, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) mobilizou um efetivo de mais de 4.500 homens e mulheres e está realizando diligência em todo o Estado, muitas delas por determinação judicial ou requisição do Ministério Público Estadual (MPMS), as quais em sua maioria são sigilosas.

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), do Batalhão de Choque (BPChoque), da Superintendência de Inteligência (SISP) da Sejusp, da Coordenadoria Geral de Perícias e da Polícia Civil estarão trabalhando ininterruptamente durante o período eleitoral para atender as requisições do MPMS o e dos juízes eleitorais, bem como para atuar preventivamente em diversas cidades do estado, principalmente naquelas localidades onde há denúncias de crimes eleitorais e de produção e disseminação de fake news.

Em todo o Estado vários locais já foram vistoriados e outros ainda serão, para tanto a Sejusp mobilizou um efetivo de mais de 4.500 integrantes da segurança pública, sendo que somente da inteligência são mais de 300 agentes que estão em campo fazendo os levantamentos necessários.

Também foram convocados e estão atuando no pleito eleitoral servidores da Sejusp que são especialistas em informática e tecnologia da informação, que trabalham de forma coordenada e integrada com as equipes policiais.

Denúncias de crimes eleitorais podem ser feitas através do número 190, diretamente nas delegacias da Polícia Civil ou ainda no Disk Denúncia do DOF no número 0800 647-6300. A ligação é gratuita, a pessoa não precisa se identificar, sendo ainda assegurado sigilo absoluto das comunicações.