Ejud-MS convida para aula inaugural on-line da gestão 2021/2022 nesta segunda-feira

O diretor-geral da Ejud-MS, Diretor-Geral, desembargador Dorival Renato Pavan - (Foto: Divulgação)

A Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), por intermédio do Diretor-Geral, desembargador Dorival Renato Pavan, convida Desembargadores, Juízes de Direito, servidores e colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e toda comunidade jurídica para participar da Aula Inaugural on-line da Gestão 2021/2022 da Ejud-MS, intitulada "A importância da educação judicial para o Poder Judiciário", que acontecerá no dia nesta segunda-feira (1º), a partir das 18h, horário de Mato Grosso do Sul.

A aula inaugural será transmitida pelo canal YouTube da Escola Judicial, neste link.

A abertura do evento será realizada pelo diretor, e contará com a presença do Ministro Og Fernandes, Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), e do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar. A palestra será proferida pelo Secretário-Geral da Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais (RIAEJ), Dr. Sergio Alberto Palacio.

A Escola Judicial agradece a participação de todos e reforça o compromisso com a qualidade na prestação jurisdicional, investindo na formação acadêmica e humanista de magistrados e servidores.