Editais preveem estímulo de R$ 1 milhão para setor cultural do Rio

Estão abertos três editais da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), que destinam mais de R$ 1 milhão para pessoas físicas e jurídicas do setor cultural no estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de outubro, pelo site da fundação (http://www.funarj.rj.gov.br/editais/).

O Prêmio Montagem Teatral vai contemplar dez projetos originais e inéditos, de temáticas livres, nas modalidades adulto e infanto-juvenil, de grupos, companhias ou artistas independentes do estado. Cada projeto receberá R$ 60 mil, além de 40% das verbas de bilheteria das apresentações no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana; no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande; no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes; e no Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy.

Já o edital Ondas da Cultura premiará trabalhos artísticos inéditos a serem captados em formato de vídeo para exibição no canal da Funarj no YouTube dos segmentos de Artes Cênicas, Música, Solo Musical, Dança e Oficina de Dança, com 20 contemplados em cada categoria. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e representantes de grupos ou coletivos. O valor total do edital é de R$ 200 mil, com prêmio de R$ 1 mil para solo musical e R$ 3 mil para as demais categorias.

O edital Lab Curta Funarj vai destinar o valor de R$ 25 mil para cada um dos 12 contemplados para a produção de filmes de curta-metragem inéditos, podendo ser de ficção, documentário ou animação e com temática livre.