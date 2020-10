Edição extra do Diário Oficial traz editais relacionados a processos seletivos do Governo

Na tarde desta sexta-feira (2), o Governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial - (Foto: Secom MS)

Na tarde desta sexta-feira (2), o Governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial, sete editais de processos seletivos da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e para atuação na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Leia abaixo o resumo de cada publicação:

PROCESSO SELETIVO FUNSAU - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

O documento torna público os resultados preliminares das etapas I e II do processo seletivo simplificado. No primeiro anexo consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da respectiva pontuação obtida na avaliação curricular.

No segundo anexo consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição no processo seletivo indeferidas, acompanhadas da respectiva fundamentação. O candidato poderá formular recurso por escrito, endereçado à Comissão de Avaliação e Seleção.

Este deve ser devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, o qual deverá ser entregue no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande, exclusivamente nos dias 03 e 04 de outubro de 2020, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Acesse as páginas 12 a 56 para conferir o edital na íntegra.

PROCESSO SELETIVO FUNSAU - ENFERMEIRO

Edital de convocação de 14 candidatos relacionados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes e desistentes.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande, exclusivamente nos dias 06 e 07 de outubro de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Acesse as páginas 56 a 58 para conferir o edital na íntegra.

PROCESSO SELETIVO SES PARA ATUAÇÃO NA AGEPEN

Além da publicação dos resultados definitivos e final do processo seletivo da SES, que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agepen na manhã de hoje, também foi publicada a homologação e a convocação dos candidatos.

O documento de homologação ressalta que o prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano, contado a partir da data da publicação do presente Edital, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

No edital subsequente foi publicada a convocação dos candidatos relacionados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação. Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada à Av. do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes.

A apresentação será realizada exclusivamente no dia 08 de outubro de 2020, no período das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). Acesse as páginas 58 a 61 para conferir o edital na íntegra.

PROCESSO SELETIVO SES – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ao todo, são três editais de convocação dos candidatos relacionados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos, em substituição a candidatos ausentes e que não atenderam aos requisitos para a contratação.

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes CEP 79.031-350, em Campo Grande, exclusivamente no dia 07 de outubro de 2020, no período das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Em relação aos três editais, estão sendo convocados um biólogo – entomologista, dois farmacêuticos bioquímico, um médico veterinário, um psicólogo, três enfermeiros, dois epidemiologistas e dois técnicos de enfermagem.

Acesse as páginas 62 a 66 para conferir o edital na íntegra.