É possível comer nutella e leite condensado sem engordar?

Nutella - (Foto: Divulgação)

Um docinho sempre cai bem, especialmente após as refeições. Doces à base de leite condensado e Nutella sempre são os preferidos, no entanto, fazer a ingestão desses alimentos pode ser motivo de muita preocupação, principalmente para quem está evitando ganhar alguns quilinhos.

Esses doces são os verdadeiros inimigos das dietas, considerando as inúmeras receitas que é possível fazer com eles, como o famoso brigadeiro, bolos, trufas e muito mais.

No entanto, será que existe um jeito de consumir Nutella gigante e leite condensado sem engordar? Para responder essa pergunta, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre o consumo desses alimentos. Continue lendo e saiba mais!

Nutella engorda?

Infelizmente, a resposta para essa pergunta é: sim! Não só o pote de Nutella, como qualquer outro pote de avelã contém muito açúcar em sua composição, o que faz com que você acabe engordando caso consuma o alimento em excesso.

Na composição da Nutella está presente a gordura de palma, o cacau magro, soro lácteo, leite desnatado em pó, açúcar, lecitina de soja e vanilla, ou seja, ao comer Nutella você estará ingerindo 21 gramas de açúcar, mais da metade do recomendado ao dia.

Desse modo, para que você não engorde comendo o creme de Nutella, é fundamental que você pratique exercícios físicos para gastar as calorias presentes no alimento.

Leite condensado engorda?

É muito comum encontrarmos uma promoção de leite condensado em supermercados, afinal, ele é utilizado em inúmeras receitas e a principal delas é, sem dúvidas, o brigadeiro, irresistível para muitas pessoas.

No entanto, é de extrema importância tomar cuidado com a quantidade de leite condensado ingerido no dia a dia, considerando que, a caixa de leite condensado é rica em açúcar o que faz com que a glicose do corpo aumento, fazendo com que o corpo produza mais insulina.

Desse modo, o cérebro pensa que está faltando energia, assim, ele aumenta seu apetite criando um ciclo vicioso, e claro, fazendo com que você engorde.

Quanto de açúcar podemos comer no dia?

Para que seja possível fazer o consumo de doces, como biscoitos recheados, Nutella e leite condensado, é essencial que você saiba a quantidade de açúcar que podemos consumir no dia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 5% a 10% da quantidade de calorias de um alimento pode vir do açúcar, o que equivale a duas porções de doces por dia.

No entanto, não se esqueça de considerar o açúcar de alimentos como o café, bolos, bolachas e outros!