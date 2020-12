Duas regiões do Estado têm mais de 90% de ocupação dos leitos para Covid-19

O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira, dia 07, trouxe a confirmação de 23 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 105.246. Uma média móvel de 883 casos ao dia. Segundo o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende os números não refletem a realidade porque uma instabilidade na base de dados do Ministério da Saúde inviabilizou a real situação dos casos.

Geraldo Resende ressaltou que este é o momento mais crítico da pandemia em Mato Grosso do Sul, e alertou para os altos percentuais de ocupação dos leitos disponíveis para a Covid-19. Segundo ele para cada 100 casos confirmados, cinco precisarão de internação, por isso o governo do estado está trabalhando incansavelmente para disponibilizar novos leitos, porém o mais eficaz no combate à doença é adotar as medidas de segurança.

Dos 105.246 casos confirmados, 91.740 estão sem sintomas e já estão recuperados, 11.665 estão em isolamento domiciliar, e destes 577 estão internados. Mais de 6,8 mil casos estão sem encerramento pelos municípios.

Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem 91% dos leitos ocupados, Dourados com 65%, macrorregião de Três Lagoas com 56% e de Corumbá 94% de ocupação.

Com oito novos óbitos confirmados, totalizamos 1.841 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são quatro de Campo Grande. Dourados registrou dois óbitos. Aquidauana e Naviraí registraram um óbito cada.

Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911.

E você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação