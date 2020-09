Dourados é a segunda cidade com maior número de licenciamentos pagos

Para o diretor de Veículos, Arioldo Centurião Junior, o aumento representa o comprometimento dos clientes aliado à modernização do Detran. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Com duas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Dourados é a segunda cidade com o maior número de CRLVs (Certificados de Registro de Veículos) adimplentes no Estado. Em agosto deste ano, 127.285 licenciamentos foram pagos, número 12,7% maior do que o registrado em agosto do ano passado.

Para o diretor de Veículos, Arioldo Centurião Junior, o aumento representa o comprometimento dos clientes aliado à modernização do Detran. “Os serviços digitais oferecidos pelo órgão têm dado mais autonomia e independências aos clientes, isso tem impactado nas efetivações dos serviços principais, uma vez que não é mais necessário sair de casa para realizar”, afirma.

O Detran conta com 11 agências regionais: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Jardim, Naviraí e Aquidauana. Cada regional é responsável por agências dos municípios vizinhos. Todas tiveram aumento no número de licenciamentos pagos. Até o momento, mais de 600 mil veículos foram licenciados em todo o Estado.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui mais de 1,6 milhão de veículos registrados. Para circular, todo veículo precisa estar com o licenciamento em dia, independentemente do ano de fabricação. No mês de setembro, 64.354 veículos com placa final 9 devem ser licenciados.

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran ( www.meudetran.ms.gov.br) é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços.