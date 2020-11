Douradina recebe R$ 9 mi em obras de infraestrutura na gestão Reinaldo Azambuja

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Douradina, distante 196 km da Capital, as obras de infraestrutura urbana viabilizadas pelo Governo do Estado, têm levado desenvolvimento à cidade e melhorado a qualidade de vida da população. Só de 2015 a 2020, período da gestão Reinaldo Azambuja, mais de R$ 11 milhões foram investidos em asfalto, drenagem e saneamento no município que possui 5,9 mil habitantes.

O serviço de saneamento, por exemplo, que em 2010, era inexistente, com os investimentos feitos pelo Governo do Estado, com certeza a realidade será outra. Só pela Sanesul, R$ 2,4 milhões foram aplicados em obras já concluídas nos sistemas de abastecimento de água e de tratamento do esgoto.

Pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Douradina recebe R$ 9 milhões em obras, e o Estado ainda executa a pavimentação de diversas ruas. Conforme relatório de setembro da Seinfra, as obras estão 46% concluídas.

No distrito de Bocajá a obra de pavimentação e drenagem, solicitação feito no Programa Governo Presente, já teve início, e está 12% executada. Já em Cruzaltina, outro distrito de Douradina, processo licitatório está em andamento para levar asfalto para diversas ruas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação