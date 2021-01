Doria: Butantan solicitou à Anvisa uso emergencial de 4,8 mi de doses de vacina

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Instituto Butantan solicitou na manhã desta segunda-feira, 18, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma autorização para o uso emergencial de um segundo lote de 4,8 milhões de doses de vacina Coronavac.

De acordo com o governador, a autorização para o uso emergencial que a Anvisa concedeu no domingo, 17, dizia respeito exclusivamente ao lote de 6 milhões de doses da vacina.

Segundo ele, todas as doses já foram distribuídas ao Ministério da Saúde, e a cota que cabia a São Paulo foi mantida com o Estado.

"Nós estamos seguros de que a análise será feita pela Anvisa com o mesmo critério, mesmo cuidado, e mesma agilidade com que ontem liberaram as 6 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil" concluiu.

Das 1.357.940 doses da vacina destinadas ao Estado de São Paulo pelo Ministério da Saúde, o governador João Doria já se comprometeu a doar 50 mil ao governo do Amazonas, que enfrenta uma crise no sistema de saúde devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus e a falta de oxigênio para atendimento de pacientes.