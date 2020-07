Doria anuncia novo período de quarentena no Estado até 10 de agosto

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - (Foto: ViaTrolebus)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 24, mais um período de quarentena no Estado, em razão da pandemia no novo coronavírus. Apesar da reabertura gradual da economia que vem sendo feita dentro do Plano São Paulo, o novo período, que é o oitavo desde que a pandemia levou as pessoas ao isolamento social, vai de 27 de julho ao dia 10 de agosto.

Na coletiva em que anunciou o novo período de quarentena em São Paulo, Doria voltou a reiterar a necessidade das pessoas usarem máscaras e tomarem os cuidados necessários de distanciamento social.