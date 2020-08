Doria anuncia mais de R$ 1 bi em doações privadas e R$ 70 mi em linhas de crédito

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que as doações do Comitê Empresarial Solidário ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão. As contribuições serão usadas no combate ao coronavírus e em ações de proteção social. Ao todo, são 451 doadores que compõem o grupo.

Nesta segunda, 10, o governo recebeu a confirmação de mais 12 doações no valor de R$ 108 milhões, totalizando R$ 1,03 bilhão desde que o comitê foi criado, há quatro meses.

Segundo o governador, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, "os doadores deram o exemplo não apenas da atitude mas do gesto de humanidade".

Crédito adicional

Ele também afirmou que o Banco do Povo disponibilizará R$ 70 milhões adicionais às linhas de crédito ofertadas em condições especiais para os setores mais vulneráveis à crise da covid-19. Com o novo aporte, as linhas totalizam R$ 720 milhões em crédito oferecidos pelo Banco do Povo e Banco Desenvolve São Paulo para enfrentamento às consequências econômicas da pandemia do coronavírus.

Segundo Doria, os recursos adicionais serão disponibilizados em duas linhas de crédito: a primeira para empreendedores individuais e produtores rurais sem CNPJ, e a segunda para microempreendedores individuais (MEIs) e produtores rurais com CNPJ.