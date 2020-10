Donald Trump testa positivo para covid-19 e é hospitalizado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser hospitalizado. Após testar positivo para covid-19, Trump afirmou em um vídeo publicado em seu perfil na rede social Twitter que vai para o hospital Walter Reed Medical Center, uma instituição militar de saúde na capital Washington.

“Quero agradecer a todos pelo apoio. Vou para o Walter Reed hospital. Eu acho que estou indo bem. Mas vamos para nos certificar de que tudo dê certo. A primeira-dama está bem. Obrigado, eu agradeço e não vou esquecer”, declarou Trump no vídeo de 18 segundos publicado no seu perfil.

A Casa Branca informou ontem que Trump e sua esposa, Melania, fizeram testes e tiveram diagnóstico positivo para covid-19. O vice-presidente, Mike Pence, anunciou hoje que também fez o exame mas não foi infectado.

O diagnóstico ocorre a poucas semanas das eleições presidenciais no país. Trump tenta se manter no cargo mais importante do país disputando contra o democrata Joe Biden.

Ao longo da pandemia, Trump adotou uma postura cética quanto à covid-19, afirmando que ela passaria rapidamente, buscando responsabilizar os chineses e questionando medidas como o distanciamento social e o uso de máscaras. De acordo com o mapa da universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos são o país com mais casos (7,3 milhões) e mortes (208 mil).

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Facebook para manifestar desejo de rápida recuperação para Trump e para a primeira-dama, Melania. O presidente acredita que os dois estarão recuperados em breve para retomar o trabalho da presidência e a disputa eleitoral pela recondução à Casa Branca.