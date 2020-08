Domingo terá umidade do ar em nível de alerta e temperaturas acima dos 40°C

O tempo continua firme e as temperaturas se mantêm elevadas em Mato Grosso do Sul neste domingo (30). Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições para o dia são de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, e não há expectativa de chuva.

O Estado terá mais um dia grande amplitude térmica. A variação para este domingo está estimada entre 18°C a 41°C. Para a Capital a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 37°C. A meteorologia indica vento fraco a moderado para todas as regiões.

A umidade relativa do ar estará baixa em todas as áreas, com destaque para as regiões pantaneira, central e norte que poderão atingir índices considerados de alerta à saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A variação está estimada entre 50% a 15%.

Nestas condições recomenda-se aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes, evitar aglomerações, evitar exposição direta ao sol nos horários entre 10h e 16h, evitar aglomerações e redobrar a atenção com idosos e crianças.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Arquivo