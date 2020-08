Domingo dedicado aos pais terá predomínio de sol

A data dedicada aos pais terá predomínio de sol em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para este domingo (9) aponta condições de tempo firme, com o céu claro a parcialmente nublado.

O clima continua seco com os índices de umidade do ar despencando durante a tarde. Os valores neste dia podem variar entre 55% a 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nestas condições recomenda-se ingerir bastante líquido, usar umidificador de ambientes, evitar exposição ao sol, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico nas narinas.

Intensidade de vento fraco a moderado para todas as regiões. A variação de temperaturas está estimada entre 15°C a 36°C. Para a Capital a mínima será de 17°C e a máxima de 32°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm