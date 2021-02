Domingo de sol e grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul

Tempo Firme - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

O domingo (7) manterá as condições de tempo firme com bastante sol e grande amplitude térmica para Mato Grosso do Sul.

A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e não há expectativa de chuva.

Os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 90% a 35% ao longo do dia, e a intensidade dos ventos será fraca em todo Estado.

As temperaturas poderão registrar mínima de 11°C e a máxima de 34°C, com as regiões pantaneira e norte podendo ser as mais quentes, e a região sul a mais fria.