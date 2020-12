Domingo chuvoso com temperaturas amenas 

As áreas de instabilidade continuam atuando sobre Mato Grosso do Sul neste domingo (6).

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em todas as regiões.

O Cemtec recomenda atenção para pontos de alagamento e enxurradas temporárias, pois as condições climáticas são de tempo adverso como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

Umidade relativa do ar neste dia possui variação estimada entre 60% a 100% ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as áreas do Estado.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre 17°C a 35°C. Já a capital pode registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C.



Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues