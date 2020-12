Doações em queda preocupam, e Hemosul amplia horário de atendimento pelo segundo sábado seguido

A proximidade das festas de fim de ano, a queda no número de doações de sangue, e a responsabilidade do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul em atender a demanda de unidades hospitalares de todo Estado foram fatores determinantes para a decisão de repetir o atendimento em período integral também neste sábado (12).

As doações caíram cerca de 40% no Hemosul Coordenador essa semana, e há urgência para coleta de sangue dos tipos O negativo e B positivo. Mas a unidade reforça que todos são bem-vindos.

Aos sábados o modelo padrão da instituição na Capital é atender das 7h às 12h, e a cada primeiro sábado do mês das 7h às 17h. Porém, com a situação crítica para alguns tipos sanguíneos a instituição optou por estender o atendimento pelo segundo sábado seguido visando reverter o cenário.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site .

Durante a semana é possível programar data e horário da doação. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. O Hemosul fica na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Arquivo