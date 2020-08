Disk covid coronavírus conta agora com um número único para todo o Estado

Apenas no mês de julho, o Disk Coronavirus atendeu um total de 37.229 ligações telefônicas. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Mato Grosso do Sul já conta com um novo número de atendimento para agendamento de exames e para tirar dúvidas sobre o coronavírus: É o 0800 647 0911, que atenderá as quatro macrorregião do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Os antigos números continuam valendo, porém, a padronização e o fato de ser um telefone de ligação gratuita poderão facilitar o acesso.

Para o Coronel Marcello Fraiha, responsável pela iniciativa dos drive thrus no Estado, a medida facilita o acesso do serviço à população, por se tratar de um número sem custos.

Apenas no mês de julho, o Disk Coronavirus atendeu um total de 37.229 ligações telefônicas.